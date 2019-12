Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 5.díl

Předcházející díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Úvahy nad cenou počítačových skříní – pokračování

Funkce, které má ta či ona počítačová skříň, ve valné míře souvisí s tím, co který uživatel upřednostňuje, popřípadě s tím, co zvláštního na počítačové skříni chce mít. U některých počítačových skříní tak můžete najít velké množství větráčků, jiné se naopak orientují na co možná minimální hlučnost celé sestavy. U některých počítačových skříní (a to platí zejména pro počítačové skříně firmy Corsair) dokonce úplně chybí 5,25palcové šachty pro disky, a to proto, aby bylo zajištěno maximální proudění vzduchu. U některých počítačových skříní v popisovaném cenovém rozmezí můžete tu a tam najít možnost vodního chlazení, dále vylepšené řešení kabeláže, návrh nevyžadující použití nářadí či záležitosti estetiky, tj. osvětlení RGB, popřípadě bočnice vybavené tvrzeným sklem. Jednotlivými funkcemi se budeme zabývat vzápětí, nicméně pokud vás při koupi počítačové skříně zajímá v první řadě poměr cena-výkon, pak jako optimální se jeví částka okolo 2 500 Kč.

Pokud jste rozhodnuti za počítačovou skříň utratit více než 3 000 Kč, pak za tyto peníze si už pořídíte počítačovou skříň, která vyniká jak výbavou a funkcemi, tak akustikou. Kromě toho nijak nezaostává ani co se týče možností připojení nejrůznějších hardwarových komponent či výbavy doplňkových funkcí. Některé z těchto počítačových skříní jsou skutečně ohromné – ostatně jedná se o cenovou kategorii, v níž najdete nejvíce počítačových skříní typu full-tower. U počítačových skříní vyšší třídy jsou použity elegantně vyhlížející materiály, jako je třeba hliník nebo tvrzené sklo, a to v daleko větší míře, než je tomu u počítačových skříní střední a nižší třídy.

Při vyhledávání té nejlepší počítačové skříně určitě narazíte i na poněkud extravagantnější řešení – typickým příkladem je In Win H-Tower, který se otevírá jako květina nebo počítačová skříň Cougar Conquer v podobě závodního auta (lze koupit za 350 USD na webu Newegg). Při koupi exoticky vyhlížející počítačové skříně však buďte obezřetní. Ukazuje se, že až příliš často se zde prosazuje design na úkor funkčnosti.

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com