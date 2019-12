Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 4.díl

Předcházející díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Úvahy nad cenou počítačových skříní

Nyní, když už víte, jak velkou počítačovou skříň potřebujete, je třeba popřemýšlet nad finanční stránkou věci.

Pokud plánujete za počítačovou skříň utratit do 1 000 Kč, pak se musíte spokojit s holou skříní bez jakýchkoliv speciálních funkcí. Pokuste se vybrat takovou, která má dva větráčky, jeden vepředu a jeden vzadu – jde o to maximalizovat průchod vzduchu počítačovou skříní a tím zvýšit efektivitu chlazení. Při hledání takové počítačové skříně ovšem musíte mít trochu štěstí, protože ne vždy se v této cenové kategorii nějaká taková počítačová skříň vyskytuje.

Jednou cenově výhodných počítačových skříní, se kterou jsme se setkali, je počítačová skříň Tesseract od firmy Deepcool, kterou můžete sehnat za cenu okolo 1 000 Kč. Tato cenově příznivá počítačová skříň typu mid-tower má uvnitř poměrně slušný prostor, již zmiňovanou dvojici větráčků a spoustu šachet pro pevné disky. Delší grafické karty, typicky Asus ROG Strix a jí podobné však do této skříně nedostanete. Nicméně za to, co dostanete, je cena velmi solidní. Na konci seriálu vám dáme nějaká další doporučení.

Daleko pestřejší výběr se vám otevírá v cenové hladině od 1 000 Kč do 3 000 Kč, kde se toho během posledních let hodně změnilo. V této cenové hladině si můžete vybrat celou řadu variant jak co do designu, tak do konstrukčního řešení – to vše na úrovni střední třídy. Jako pokaždé nezapomeňte ani tady na pečlivé proměření rozměrů, aby se do vámi vybrané počítačové skříně vešel veškerý vámi požadovaný hardware. Nezapomeňte věnovat pozornost ani nabízeným dodatečným funkcím, které se vám u toho kterého modelu nabízí. V tomto cenovém rozmezí jsou všechny skříně velmi podobné, a to zejména tehdy, když jdete s cenou výše.

