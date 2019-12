Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 12.díl

Předcházející díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Nejlepší počítačové skříně střední velikosti

NZXT H500i: Počítačová skříň NZXT H500i (dá se pořídit na Amazonu za 100 USD) vypadá díky čistě oceloví konstrukci a tvrzeným sklem do poloviny výšky skutečně úžasně. Díky dostatku místa pro veškerý hardware a pomocnými funkcemi pro vedení kabelů vám pomůže udržet uvnitř počítačové skříně čisto. Dalšími příjemnými maličkostmi pak je integrované RGB osvětlení, montáž GPU do svislé polohy a inteligentní zařízení Smart Device, které společně se CAM softwarem od firmy NZXT ovládá LED osvětlení a optimalizuje rychlost otáček ventilátorů.

Pokud nestojíte ani o Smart Hub, ani o integrované osvětlení, pak má pro vás NZXT odlehčenou, nicméně jinak stejnou počítačovou skříň H500, kterou můžete mít za 75 USD. Oba modely vřele doporučujeme.

Corsair Carbide 270R: Tatopočítačová skříň Corsair Carbide 270R prostá všech zbytečností, kterou můžete pořídit za 70 USD na Amazonu, vás zaručeně alespoň trochu vykolejí. Manipuluje se s ní skutečně velmi jednoduše, navíc disponuje možnostmi umožňujícími lepší vedení kabelů, a to takovými, které u levných skříní prostě nenajdete. Platí zde jednoznačně, že za málo peněz dostanete hodně muziky. Mezi zvláštnosti této skříně patří zástěna napájecího zdroje, která skrývá nevzhledné kabely a možnost uchytit 360mm chladič kapalinového chlazení dopředu, 240m chladič nahoru a 120mm chladič dozadu.

Fractal Design Meshify C: Počítačová skříň Fractal Design Meshify C (k sehnání za 85 USD na Amazonu) není ničím jiným než vynikající skříní Fractal Design Define C s rozsáhlým děrováním, které má za cíl zlepšit průchod vzduchu. Stejně jako série Corsair Carbide i zde chybí vpředu klasické 5,25palcové šachty – jednak kvůli zlepšení průchodu vzduchu, jednak kvůli tomu, aby bylo možné nabídnout lepší možnosti pro kapalinové chlazení. V této skříni ostatně není skoro nic, až na dvě 3,5palcové šachty pro disky, které některým uživatelům poskytnou námět na přemýšlení). Tato počítačová skříň jen potvrzuje slušnou pověst firmy Fractal v tom smyslu, že skutečně nabízí dobře navržené a snadno použitelné skříně. Jen se nepokoušejte do drobné počítačové skříně Design C vměstnat žádnou extrémně dlouhou grafickou kartu.

