Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 11.díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Naše oblíbené počítačové skříně

Vzhledem k tomu, že se sestavováním počítačů v nejrůznějších velikostech a provedeních zabýváme řadu let, chceme se s vámi podělit o naše oblíbence, a to ve všech cenových kategoriích.

Nejlepší nejlevnější počítačové skříně

Silverstone Sugo SG13: Stejně jako všechny levné počítačové skříně není ani tato počítačová skříň žádným módním výstřelkem. Seženete ji na Amazonu, a to za 60 USD. Nicméně tato počítačoví skříň mini-ITX je jednoznačnou volbou pro LAN party (a přeplněné stoly), a to díky jak přijatelné ceně, tak provedení, které umožňuje velmi snadnou přenositelnost. Počítačová skříň disponuje spoustou ventilačních otvorů, které zajišťují optimální průchod vzduchu, který je u takto malých počítačů naprosto klíčovou funkcí. I přesto, že Sugo SG13 patří mezi malé počítačové skříně, je možné do něj nainstalovat plnohodnotný full-size napájecí zdroj, vodní chlazení CPU s uzavřeným okruhem a grafické karty do maximální délky 26,7 cm. My osobně jsme tuto počítačovou skříň použili při stavbě herního počítače mini-ITX Ryzen se samostatným GPU.

Deepcool Tesseract: Již zmiňovaná počítačová skříň Deepcool Tesseract (lze ji pořídit na webu Newegg za 50 USD) patří mezi příjemně velké skříně typu mid-tower. Je vybavena dvěma větráčky, má dostatečně pevnou konstrukci a všechny typy šachet pro disky. Dostanete do ní všechny grafické karty, snad kromě těch extrémně velkých, jako je například grafická karta Asus ROG Strix GTX 2080 Ti (ta se dá koupit na Amazonu za 1 300 USD).

Úvodní foto: (c) bugtiger - Fotolia.com