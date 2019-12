Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 10.díl

Předcházející díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Nákup počítačové skříně: na co si dát pozor – pokračování

Podpora vodního chlazení: Chlazení kapalinou se stalo velmi oblíbeným než kdy jindy v okamžiku, kdy se na trhu objevily all-in-one blokové chladiče s uzavřeným okruhem pro proudění chladící kapaliny. Pokud do svého počítače plánujete instalaci vodního chlazení, odpovězte si s dostatečnou odpovědností na otázku, zda počítačová skříň tento typ chlazení dostatečně podporuje. Chlazení kapalinou pravděpodobně nebudete moci použít u naprosté většiny počítačových skříní typu mini-ITX, u počítačových skříní typu mid-tower u řady z nich najdete pouze možnost použití maximálně 240milimetrových chladičů – takový chladič pro kapalinové chlazení často je možné umístit pouze do horní nebo spodní části počítačové skříně, a to v závislosti na rozměrech počítačové skříně.

Pokud potřebujete skutečně obrovský 360milimetrový chladič, budete muset s největší pravděpodobností často sáhnout po full-tower skříni, i když i zde existují výjimky – třeba taková počítačová skříň Phanteks Enthoo Evolv X (lze ji koupit za 200 USD u Amazonu) je typu mid-tower, a přesto je možné do ní vtěsnat i objemnější chladiče. U některých dražších počítačových skříní je také uvnitř vyhrazen velký prostor, který je určen speciálně pro zásobníky chladicí kapaliny při použití vlastního řešení.

Panely z tvrzeného skla: Řada novějších počítačových skříní má panely, které jsou kompletně z tvrzeného skla, takže díky nim máte ničím neomezený pohled do útrob počítačové skříně a hardware uvnitř, i když na úkor proudění vzduchu. Je to bezpochyby krásný pohled, ale má i svou stinnou stránku, protože s takovou počítačovou skříní musíte manipulovat s maximální opatrností! Počítačové skříně s panely z tvrzeného skla se dají pořídit už za cenu okolo 1 500 Kč, nicméně standardně počítejte s cenou okolo 2 000 Kč.

Osvětlení integrované v počítačové skříni: Možnost přizpůsobení RGB osvětlení bylo největší vymožeností roku 2018 a pobláznilo takřka celý svět. A samozřejmě potkalo i počítačové skříně. Osvětlení RGB můžete buď milovat, nebo nenávidět. Nicméně ať je to, jak je, není v žádném případě problém nalézt takové počítačové skříně, které uspokojí přesně vaše představy.

