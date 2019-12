Jaká je ta ideální počítačová skříň pro vás? - 1.díl

Je úplně jedno, jestli chcete, aby vaše počítačová skříň byla středobodem vaší pracovny nebo jestli se má jednat jen o nějakou krabici, která bude ležet někde pod stolem – koupě počítačové skříně je vždycky tak trochu věda.

Pokud se koupí počítačové skříně nechcete nijak zabývat, pak pro vás platí nezbytné minimum – musí být tak velká, aby zvládla uspokojit všechny vaše požadavky a aby měla dostatek místa pro všechen váš hardware a zařízení připojovaná do portů USB. V každém případě byste měli vědět, že existují skříně, které vám toho poskytnou daleko více. Prostorný vnitřek, nižší teploty, minimální hluk, rozsáhlou podporu vodního chlazení, přitažlivě provedené panely z tvrzeného skla či podsvětlení RGB – a to všechno je jen příslovečná špička ledovce.

V následujícím seriálu najdete návod na koupi takové počítačové skříně, která vám sedne doslova na míru. Nicméně koupě počítačové skříně je jen prvním krokem, u něhož to pravděpodobně neskončí, ale naopak začne. Co když si budete chtít postavit rovnou celý počítač?

Počítačové skříně – co je nového

Ceny počítačových skříní rostou – počítejte tedy s tím, že za počítačovou skříň zaplatíte více než loni.

Firma NZXT uvedla v koncem července na trh počítačovou skříň H510 Elite a jak název napovídá, jedná se o atraktivnější verzi velmi populárního modelu počítačové skříně NZXT H500. Mezi největšími novinkami je zde bezesporu řadič Smart Device v2 a přední port USB-C 3.1, nicméně nezanedbatelné jsou dva 140milimetrové přední RGB větráčky, více tvrzeného skla a větší manévrovací prostor integrovaný v minimalistickém designu. K mání je za 150 USD na webu firmy NZXT.

Počítačová skříň typu mid-tower s označením In Win 309 je vybavena 144 adresovatelnými RGB světly, které se nachází na předním panelu. Na něm máte možnost si vytvořit světelná schémata evokující vaše oblíbené obrázky z retro her. Zároveň je vybavena dvanácti integrovanými světelnými režimy pro okamžité vytvoření světelných show. Možnosti chlazení jsou dostatečné, nicméně to se už bohužel nedá říci o dostupnosti podrobnějších informací: cena a dostupnost této skvostné skříně ještě není známa, resp. prodává se pouze v USA za cenu 249 USD.

Pozornost si ovšem zaslouží i malé počítačové skříně. Typickým příkladem je počítačové skříň MasterCase H 100 od firmy Cooler Master, která se dá pořídit na Amazonu za 70 USD. Tato skříň má toho spoustu co nabídnout, zejména co se týče chtivých dotyků nadšenců do MITX. Počítačová skříň se dá velmi snadno, rychle a úplně rozebrat a vyznačuje se typickým znakem série H počítačových skříň od firmy Cooler Master, kterým je velký přední 200 mm RGB větráček. Tato miniaturní počítačová skříň má rozměry 312 × 216 × 301 mm a objem 17,6 litrů.

Úvodní foto: PCWorld.com