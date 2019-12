Jak vybrat herní PC? Šetřit se nevyplácí

Popularita počítačových her za poslední roky nesmírně vzrostla. Pro pohodové hraní je však zapotřebí výkonný stroj. Vybrat kvalitní počítačovou sestavu však nemusí být pro všechny úplně snadné. Na trhu se nachází spousta výrobců a PC komponentů, jejichž označení je mnohdy matoucí. Vybrat nejlepší herní počítač vám pomůže recenzní portál Testado.cz, který připravil obsáhlý článek, jak takovou herní mašinu vybrat. Pokud se vám nechce celý počítač skládat šroubek po šroubku, jednoduše si vyberte z doporučených herních PC sestav všech cenových kategorií.

Jak vybrat herní PC

Základem výkonného herního počítače jsou kvalitní komponenty. Bez solidní techniky to zkrátka nejde. Pokud se rozhodnete šetřit na nesprávných místech, ušetřené tisíce se negativně projeví na plynulosti hry, grafickém zpracování a celkovém herním (ne)zážitku. I tady bohužel platí, že čím vyšší částku investujete, tím lepší váš herní počítač bude. Tohle nepsané pravidlo však neplatí úplně. V žádném případě totiž neznamená, že nejdražší znamená nejlepší. Jednoduše proto, neboť extra brutální výkon při hraní her ani nemusíte využít.

Před výběrem herní sestavy byste se měli nejprve zamyslet nad tím, jaké hry budete na vaší mašině hrát. Jestliže patříte mezi hráče Counter Strike nebo League of Legends, do budoucího PC asi nemá smysl investovat několik výplat. Zcela opačná situace ovšem platí v okamžiku, kdy si rádi zahrajete nejnovější AAA tituly. Takové počítačové hry většinou požadují vysoký výkon, který je vyžadován zejména od procesoru (CPU), grafické karty (GPU) a operačních pamětí (RAM).

Kromě uvedených komponentů se v poslední době klade velký důraz na uložiště. Zatímco ještě před několika lety hráčům bohatě vystačil pevný disk s průměrnou kapacitou, dnes tomu tak není. Například nejnovější akční pecka Call of Duty: Modern Warfare (2019) pro instalaci vyžaduje kolem 150 GB místa. Kromě jiného nedoporučujeme podcenit i výběr základní desky, počítačového zdroje a skříně. Jinými slovy, pokud si chcete užívat ničím nerušeného a plynulého hraní, náležitou péči si zaslouží všechny komponenty.

Výběr herních komponentů

Nejprve začněme výběrem počítačové skříně. Pamatujte na to, že by měla být dostatečně velká, aby dokázala pojmout všechny důležité komponenty (zejména grafiku). Kromě velikosti věnujte pozornost kvalitě provedení. Ideální je plechové šasi a dobré vnitřní uspořádání pro kvalitní cirkulaci vzduchu. Hodí se také několik portů pro připojení USB a případně 3,5mm audio jack pro sluchátka. Designové zpracování nechte až na poslední místo. LED světélka a průhledná bočnice se na výkonu nijak nepodílí.

Procesor a grafika je základ

Základem herního počítače je kvalitní procesor a základní deska. Pamatujte na to, že tyto komponenty musí být vzájemně kompatibilní. Pokud tomu tak nebude, procesor do desky jednoduše nevsadíte a PC nebude fungovat. Kompatibilitu si ověříte podle označení patice. Například Intel využívá označení Intel 1151, konkurenční AMD zase AMD AM4. Paticí však existuje na trhu celá řada. Vyšší částku byste měli určitě utratit za procesor. Základní deska je sice také důležitá, ale výkonnější procesor při hraní her oceníte víc.

Při koupi procesoru nezapomeňte vybrat kvalitní externí chladič. Někteří hráči mívají tendence ušetřit pár stokorun a raději volí neznačkový chladič s nižším výkonem. Nedostatečné chlazení se ale může promítnout na přehřívání procesoru, vlivem čehož dojde ke snížení výkonu celé herní sestavy. Mezi špičkové externí chladiče patří například značka Zalman.

Neméně důležitým komponentem je grafická karta. Na trhu nyní dominuje několik značek, jako ASUS, MSI a Gigabyte. Ať už si vyberete jakoukoliv, drtivá většina využívá grafický čip od NVIDIA nebo AMD. Při výběru samotné grafické karty je dobré si ohlídat grafickou paměť a frekvenci jádra. Mimo grafiky se snažte nešetřit na počítačovém zdroji. Právě tenhle komponent bývá častokrát podceňován, což je ale zásadní chyba. PC zdroj dodává celé herní sestavě energii. Ta musí být konstantní a nikdy nesmí kolísat. Pokud bude vaši sestavu pohánět slabý zdroj, buď se vůbec nerozjede nebo nebude stabilní.

Dostatek RAM a rychlý disk

Pro špičkový herní výkon jsou dále nutné operační paměti. Dnes je obecně doporučováno alespoň 16 GB RAM, ovšem ani 32 GB nic nezkazíte. Kupujte pouze ověřené značky, mezi které patří třeba Kingston a Corsair. Jako poslední zbývá na řadu pevný disk. Pro současné hráče je ideální 1000GB disk typu SSD. Takovou kapacitu oceníte pro instalaci většího množství her, vyšší rychlost je zase skvělá pro plynulé hraní a obecně svižnou práci se soubory.

Jestliže budete dodržovat výše uvedený postup, vaše herní PC sestava poběží jako na drátkách. Pokud si nejste s výběrem jednotlivých komponentů zcela jistí, neváhejte se obrátit na prodejce. I tady ale dávejte pozor: někteří rádi využívají nezkušenosti zákazníků a doporučují zboží, o které není jinak zájem.

Petr Smejkal,

šéfredaktor Testado.cz

Úvodní foto: © Jacek Chabraszewski - Fotolia.com