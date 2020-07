Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 9.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Buďte fit

Google Home se vám však může stát i docela příjemným společníkem při zvyšování vaší kondice při domácím cvičení. Můžete jej použít pro přehrávání hudby, vyhledávání cvičebních plánů, nastavování časovačů a používat jej jako stopky. Vzhledem k tomu, že spolupracuje s řadou aplikací, může vás provést rychlým intenzivním tréninkem či naopak seancí zaměřenou na meditaci. Doporučujeme v tomto smyslu vyzkoušet následující aplikace:

“OK, Google, talk to Fitness Buddy” Tato aplikace vytváří přehled cvičení na základě typu cvičení, které právě vyhledáváte (například cvičení na nohy).

“OK, Google, talk to 5 Minute Plank” Máte rádi cviční s vlastní vahou těla tzv. planking)? Chcete takto cvičit třeba pět minut? Pak je právě pro vás určena tato aplikace, která vás provede pětiminutovým cvičením, které můžete realizovat prakticky kdekoliv.

“OK, Google, talk to Quick Workout” Quick Workout vás provede rychlým cvičením cíleným na udržování hmotnosti v prostředí domova.

“OK, Google, talk to Headspace” nebo “OK, Google, talk to Calm” Headspace a Calm jsou aplikace orientované na meditaci, které sice využívají model předplatného, nicméně celou řadu cvičení nabízí i zdarma.

