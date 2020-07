Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 8.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Výuka dalšího cizího jazyka

Google Home sice nemá žádnou integrovanou možnost, která by vás učila nový cizí jazyk, ale je při výuce cizího jazyka vynikajícím pomocníkem.

Je t dáno tím, že Google Home je možné připojit k Překladači Google, který pak následně můžete použít pro překlad slov, vět nebo jako překladač v reálném čase. Chcete-li najít překlad slova nebo věty, stačí říci “OK, Google, what’s [word/phrase] in [language]” nebo “OK, Google, translate [word/phrase] to [language]”. Chcete-li Google použít jako překladač, pak řekněte “OK, Google, be my translator” a Google se vás zeptá, do kterého jazyka chcete překládat.

Pokud patříte mezi ctižádostivé jedince, můžete také zkusit změnit jazyk Google Home, abyste zjistili, zda vám bude rozumět. Změnu jazyka provedete tak, že spustíte aplikaci Google Home a přesunete se do nabídky pro nastavení. Zde se posuňte dolů do sekce Nastavení Asistenta a zde v sekci Assistant klepněte Languages. Nakonec vyberte nový jazyk, v němž budete chtít s Asistentem Google komunikovat.

Google Home má rovněž integrováno několik aplikací pro výuku jazyka vyvinutých třetími stranami. Tyto aplikace vám pomohou procvičovat věty a opakovat slovíčka. Jedná se o aplikace Busuu (Spanish), Learn French, Learn Japanese, Learn Arabic, Learn German a Speak Chinese.

