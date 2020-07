Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 7.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Staňte se šéfkuchařem

Google Home sice doma oceníte v jakékoliv místnosti, ale obzvláště užitečný je v kuchyni. Při vaření vám může Google Home pomoci třeba následovně:

“OK, Google, find a recipe for [dish]”. Google v tomto případě prohledá internetové stránky, jako je třeba AllRecipes.com, kde bude hledat vhodné recepty pro vámi zadané nádobí. Recept samozřejmě můžete najít i na svém smartphonu nebo tabletu a poslat jej do Google Home (stačí pouze klepnout na položku pro odeslání do inteligentního reproduktoru, která se objeví vedle výsledku vyhledávání).

Pokud vlastníte nějaký inteligentní zobrazovač, jako je třeba Google Nest Hub Max nebo Lenovo Smart Display a má-li vámi vybraný recept připojené video, pak jej můžete poslat namísto do inteligentního reproduktoru přímo do tohoto zobrazovače.

Dále vyslovte frázi “OK, Google, start recipe” a Google Home vám začne krok po kroku recept předčítat (popřípadě přehrávat video na vašem inteligentním zobrazovači). Přitom můžete Google požádat, aby přešel k dalšímu kroku (“OK, Google, next step”), aby krok zopakoval (“OK, Google, repeat step”), popřípadě aby přečetl nějaký jiný krok (“OK, Google, what’s step [number]”).

“OK, Google, set timer for [time]” Google dokáže nastavit časovač a poté jej kontrolovat (“OK, Google, check timer”). Také je možné nastavit časovač pod nějakým názvem (“OK, Google, set timer called [name] for [time]”).

“OK, Google, how many teaspoons are in a tablespoon?” Google Home rovněž dokáže převádět jednotky, najít informace týkající se kalorií a výživy, popřípadě při vaření doporučit v receptu alternativy, např. “OK, Google, what can I use instead of butter?”).

“OK, Google, how do I cream sugar and butter?” Google Home vám rovněž pomůže s vám neznámými pojmy či instrukcemi týkajícími se vaření.

“OK, Google, add [item] to my grocery list” Pokud ještě nemáte seznam potravin, který se liší od nákupního seznamu, pak se vás Asistent Google zeptá, zda chcete vytvořit nový. Po kladné odpovědi vytvoří Asistent Google nový seznam a přidá do něj položku, kterou jste chtěli do seznamu přidat. Až přijdete do obchodu, stačí vytáhnout smartphone a říci “OK, Google, show me my grocer list” a seznam se okamžitě objeví na displeji smartphonu.

Úvodní foto: © AKS - Fotolia.com