Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 6.díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Hraní her

Interaktivní audiohry jsou jednou z mnoha možností, kterými dokáže Google Home zabavit vás i vaše přátele. Google Home obsahuje stovky her třetích stran – prakticky vše od nejrůznějších kvízů či hádankových her přes šibenici až po dobrodružné hry, z nichž si můžete sami vybrat – řadu z nich můžete hrát sami, popřípadě ve skupině. Google Home vám dokonce dokáže pomoci s možnostmi výběru – stačí říci “OK, Google, what games can you play?” nebo “OK, Google, what trivia games can you play?”

Z her, které se nabízejí, vám doporučujeme vyzkoušet alespoň tyto:

“OK, Google, play Song Quiz” nebo “OK, Google, play SongPop”. Jedná se o dvě hry orientované na hudbu, v nichž se z krátkého klipu pokoušíte uhádnout název skladby a interpreta.

“OK, Google, play [trivia game]”. K dispozici je celá řada hádankových her, například: Are you feeling lucky? Try Star Wars Trivia Challenge, Marvel Movie Quiz, Animal Trivia, Space Trivia, Tricky Mind Trivia nebo TriviaCrack.

“OK, Google, play Mad Libs”. Google vás požádá o slova a pak je použije pro doplnění prázdných míst v textu krátkých příběhů, které jsou v knihách Mad Libs.

“OK, Google, play Space Bungalow”. Jedná se o zvukovou verzi dobrodružné hry ve vesmíru.

“OK, Google, play Truth or Dare”. V této hře na pravdu (známou také jako flaška) vám Google pokládá otázky, na které musíte buď odpovědět po pravdě, nebo musíte dát zástavu (fant).

