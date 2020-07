Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 5.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Poslech příběhu

Google Home byste asi neměli používat jako náhražku za povídání si s lidmi nebo k naslouchání jejich skutečných příhod, ale funkci vyprávění příběhů dozajista oceníte, pokud budete potřebovat zabavit své děti nebo třeba i sebe sama. Stačí říci “OK, Google, tell me a story,” a Google Home vám ze své knihovny příběhů (nebojte se, všechny tyto příběhy jsou vhodné pro rodiny s dětmi) přehraje krátký náhodně vybraný příběh vhodný pro děti. Tyto příběhy pochází z aplikací třetích stran a jsou vyprávěny lidským hlasem, takže se nemusíte bát, že budete muset poslouchat příběh vyprávěný robotickým hlasem Asistenta Google.

Výběr příběhu můžete upřesnit zadáním jeho typu – můžete si tak poručit vyprávění příběhu o princeznách, dinosaurech nebo třeba si nechat přečíst pohádku na dobrou noc. Můžete k tomu použít následující fráze: “OK, Google, tell me a princess story,” nebo “OK, Google, tell me a story about dinosaurs,”, případně “OK, Google, tell me a bedtime story.” Samozřejmě můžete požádat i o přečtení konkrétního příběhu, třeba o Sněhurce nebo O perníkové chaloupce, a to pomocí frází “OK, Google, tell me the story of Snow White,” or “OK, Google, tell me the Hansel and Gretel story.” Pokud hledáte něco méně komplikovaného nežje příběh, můžete Google Home požádat, aby vám přednesl báseň nebo třeba řekl vtip.

