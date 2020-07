Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 4.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Odpočinek

Google Home má vlastní knihovnu stop pro vytvoření uklidňujícího a odpočinkového prostředí pro chvíle, kdy potřebujete vytvořit vhodnou náladu, která by vám pomohls usnout, meditovat nebo jen prostě si odpočinout. Pokud nevíte úplně přesně, jakou hudbu byste měli chtít slyšet, jednoduše požádejte pomocí příkazů OK, Google, help me relax,” nebo “OK, Google, play ambient noise” o přehrání náhodně vybrané hudby. Samozřejmě můžete požádat i o přehrání konkrétní hudby, a to zadáním jejího názvu, ať se jedná o hudbu obsahující zvuky přírody, vody, vodopádu, bublajícího potůčku, lesa, ohně, noci, oceánu, deště, řeky, bouřky atd. V angličtině pak použijete následující výrazy: relaxing sounds, nature sounds, water sounds, running water sounds, babbling brook sounds, oscillating fan sounds, fireplace sounds, forest sounds, country night sounds, ocean sounds, rain sounds, river sounds, thunderstorm sounds nebo white noise.

Google Home obsahuje i časovač, pomocí něhož můžete nastavit, jak dlouho (např. dvě hodiny) nebo do jaké hodiny (např. do 1:00 ráno) se má hudba přehrávat. Chcete-li tedy pomocí Google Home přehrát nějakou uklidňující hudbu za využití časovače, použijte buď frázi “OK, Google, play [sound] for [duration],” nebo “OK, Google, stop playing [sound] in [duration].” Můžete rovněž použít fráze “OK, Google, play [sound] until [time],” nebo “OK, Google, stop playing [sound] at [time].”

