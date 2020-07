Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 3.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Konfigurace rutin

Rutiny u Google Home slouží k tomu, aby vám pomohly zefektivnit a zpříjemnit život, a to tak, že zajistí prostřednictvím jednoho příkazu (popřípadě zajistí v konkrétní čas) vykonání více operací.

Chcete-li spravovat či konfigurovat jednotlivé rutiny, spusťte aplikaci Google Home, klepněte na ikonku Rutiny a následně zvolte položku Spravovat rutiny. Google Home disponuje celkem šesti předdefinovanými rutinami – “good morning,” “bedtime,” “leaving home,” “I’m home,” “commuting to work,” and “commuting home.” Jedná se o rutiny pro vstávání, spaní, odchod z domu, příjezd do zaměstnání a příjezd domů. Tato předdefinovaná nastavení jsou naprosto zřejmá: tak například u rutiny „bedtime“ pro chystání ke spaní Google Home přepne mobilní telefon do tichého režimu, zeptá se, na jakou hodinu nastavit budík a pokud máte rozsvícená světla, pak je zhasne. Tato předdefinovaná nastavení jsou však pouze návrhy – můžete si je naprosto libovolně předělat a dodat k nim různé příkazy, operace a média.

Můžete samozřejmě také vytvářet i vlastní rutiny, které se mohou týkat prakticky čehokoliv. Pokud chcete vytvořit novou rutinu, klepněte na v nabídce Spravovat rutiny na ikonku se znakem plus (+) a přidejte příkaz(y), kterými se má rutiny spustit, akci (akce), které se mají v rámci rutiny provést a média, která se mají přehrát. Rutiny můžete nastavit i tak, aby se namísto vydání konkrétního hlasového příkazu spouštěly v konkrétní den nebo čas, například v každý pracovní den v 7:00 hodin ráno.

