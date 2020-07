Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 2.díl

Předcházející díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Funkce Google Home Broadcast pro vysílání hlášení vám umožní poslat hlášení do všech zařízení Google Home nacházejících se ve vaší síti. A pokud budete hlásit přímo z Asistenta Google, můžete hlásit zprávu do všech zařízení Google Home, k nimž jste aktuálně přihlášeni (a to i do těch, která se právě nachází v jiných sítích či na jiných místech).

Je to v podstatě něco jako domácí rozhlas, jen je oproti klasickému rozhlasu o něco užitečnější, protože umožňuje příjemcům hlášení na hlášen odpovědět (i když odpověď dorazí pouze do toho zařízení, z něhož putovalo původní hlášení). Stačí přitom použít frázi: OK, Google: reply [zpráva].

Chcete-li tedy poslat do zařízení vlastní hlasové hlášení, pak jednoduše řekněte: „OK, Google, broadcast [zpráva]“. Toto hlášení pak se přehraje na všech připojených zařízeních Google Home kromě toho, z něhož hlásíte. Namísto klíčového slova „broadcast“ můžete použít i slova „shout“, „tell everyone“ nebo „announce“.

Google dál nabízí šikovnou sadu předdefinovaných hlášení, které předem nastavený text hlášení dokážou doprovodit nějakým vtipným zvukovým efektem (například zvukem kokrhajícího kohouta nebo zvonu ohlašujícího večeři). Tato předdefinovaná hlášení se budou přehrávat na všech připojených zařízeních Google Home včetně toho, ze kterého hlášení vysíláte. Mezi předdefinovaná nastavení patří ranní vstávání či naopak noční chození do postele (“OK, Google, wake up everyone,” “OK, Google, time for bed”), ohlašování času k jídlu (“OK, Google, breakfast is ready,” “OK, Google, it’s lunch time,” “OK, Google, dinner is served”), upozornění na včasný odchod z domu nebo ohlášení příchodu domů (“OK, Google, time to leave,” “OK, Google, I’m home”) a konečně ohlášení začátku nějaké zábavné akce (“OK, Google, the movie is about to start,” “OK, Google, the show is about to start”).

