Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 10.díl

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Pokročte dále, a to díky IFTTT

Google Home dokáže ledacos, navíc od uvedení tohoto zařízení na trh byla do něj integrována celá řada dalších funkcí. Na druhou stranu má i dnes celou řadu omezení, která se objeví zejména tehdy, když potřebujete do něj integrovat nějakou chytrou technologii, která není s touto platformou kompatibilní. Jednou z cest pak je předělání celé vaší inteligentní domácnosti tak, aby spolupracovala s produkty Google, nicméně máme ještě pro vás jednu možnost – vyzkoušejte původně webově orientovaný automatizátor činností označovaný zkratkou IFTTT.

Zkratka IFTTT pochází z prvních písmen slov z věty “If This, Then That.”. Jedná se o zdarma dostupnou platformu pro automatizaci, která propojuje různé webové služby, aplikace a zařízení za pomocí podmínkových příkazů. Služba IFTTT v principu vezme operaci provedenou v jedné službě a použije ji pro vynucení provedení nějaké operace v jiné službě. Služba IFTTT je kompatibilní s více aplikacemi, zařízeními a službami než jen Google Home. Navíc je velmi pružná, a tedy přizpůsobitelná, což znamená, že službu IFTTT můžete použít i k tomu, abyste donutili Google Home provést všemožné druhy úkolů.

Ještě předtím, než začnete používat službu IFTTT, musíte si vytvořit uživatelský účet, popřípadě se k němu přihlásit. Dále je třeba službu Asistenta Google propojit s ostatními službami, které budete chtít používat (sociálními médii, telefony, dalšími zařízeními inteligentní domácnosti atd.). Po připojení všech služeb si můžete vytvořit vlastní aplety IFTTT, popřípadě je možné si stáhnout aplety vytvořené ostatními uživateli za účelem provádění nejrůznějších úkolů. Mezi nejužitečnější aplety IFTTT používané uživateli Google Home patří:

Přidání úkolu aplikací Google Home do aplikace pro připomínky v mobilním telefonu iPhone: “OK, Google, add a reminder to my iPhone [reminder]”

Poslání textové právy aplikací Google Home: “OK, Google, message [name].”

Přidání skladby aplikací Google Home do playlistu Spotify: “OK, Google, add [song name] by [artist name].”

Poslání tweetu aplikací Google Home: “OK, Google, tweet [message].”

Přidání události aplikací Google Home do kalendáře v operačním systému iOS: “OK, Google, add to my iOS calendar [event title], [day and time].”

Úvodní foto: asus