Deset důvodů, proč mít doma zařízení Google Home - 1.díl

Hlasoví asistenti jako je Google Home nebo Amazon Alexa jsou tu již sice s námi několik let, nicméně pořád ještě u nás nezdomácněly tak, jak by mohly – nejsou prostě ještě na tom tak, jako legendární J.A.R.V.I.S (Just A Rather Very Intelligent System) – fiktivní umělá inteligence známá třeba z filmů Iron Man, The Avengers a dalších.

Možná se to na první pohled nezdá, ale Google Home vám může být užitečný daleko více, než by se mohlo zdát, a to zejména v případě, pokud jej používáte pouze k tomu, abyste hlasem spustili přehrávání playlistů ze Spotify, popřípadě abyste si něco objasnili či nechali vysvětlit, když zrovna nemáte po ruce svůj mobilní telefon. Existuje celá řada možností, jak použít Google Home pro zábavu, získávání informací nebo jako nástroj pro zvýšení produktivity práce či při učení nových dovedností. A pokud se chystáte svůj domov vybavit zařízeními od firma Google, tak proč je nenechat, aby něco prostě udělaly za vás.

Poznámka: Uživatelé operačního systému Android mohou v aplikaci Google Home konfigurovat i aplikace třetích stran, uživatelé operačního systému iOS si však budou muset stáhnout samostatnou aplikaci Asistent Google. Většina aplikací třetích stran se však už nemusí „svázána“ s prací, takže nemusí již nutně záviset na aplikaci.

Připojte inteligentní reproduktory

Pokud chcete zaplavit svůj domov hudbou, nepotřebujete k tomu nutně kupovat žádný prvotřídní zesilovač a systém reproduktorů. Google Home disponuje prakticky nijak neomezenou funkcí pro propojování reproduktorů označovanou speaker groups (skupiny reproduktorů). Potřebujete tak pouze dvě či více kompatibilních zařízení (Google Home, Google Nest Mini (2. generace), Google Home Mini (1. generace), Google Home Max, inteligentní zobrazovače Google Nest, Chromecast, Chromecast Ultra, Chromecast Audio nebo televizory či reproduktory s integrovaným zařízením Chromecast) nacházející se ve stejné bezdrátové síti Wi-Fi.

Chcete-li tedy vytvořit skupinu reproduktorů, spusťte aplikaci Google Home a v levém horném rohu aplikace klepněte na značku + (plus). V sekci Přidat do domácnosti pak vyberte položku Vytvořit skupinu reproduktorů. Následně vyberte reproduktory, které chcete spolu propojit a stiskněte tlačítko Další. Následně zadejte název skupiny a zadání potvrďte stiskem tlačítka Uložit.

Až budete chtít, aby se na vaší nově vytvořené skupině reproduktorů přehrávala hudba, pak stačí říci:

“OK, Google, play [skladba/umělec/playlist] on [název skupiny reproduktorů].” Pokud vám přijde přirozenější fráze „Hey Google“, pokud můžete použít i tuto.

Poznámka: Po připojení některých zařízení (typicky Chromecast, Chromecast Audio, integrovaných reproduktorů Chromecast) do skupiny reproduktorů může docházet k chybám při synchronizaci, kdy je posílání hudby do jednoho reproduktoru zpožděno. Pokud se to stane i vám, pak spusťte aplikaci Google Home, klepněte na zařízení, které má tyto potíže, otevřete jeho nabídku s nastavením a přesuňte se do nabídky pro opravu tohoto zpoždění (Group Delay Correction).

Pokračování

Úvodní foto: PCWorld.com