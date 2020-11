CyberPower BR1000ELCD-FR: Záchrana nejen pro vaše data

UPS od CyberPower jsou známy tím, že z jejich názvu vyčteme poměrně velkou část vlastností. Tak třeba číslo 1000 znamená výkon 1 000 voltampérů, E značí evropskou verzi (která se od americké liší především úrovní napětí el. sítě), LCD samozřejmě upozorňuje na použití LCD displeje, BR je zkratkou pro BRICK, tedy cihlový (kostkový) tvar, a nakonec FR označuje typ použitých zásuvek, respektive zástrček.

Novinka si již stihla vysloužit pozitivní recenze odborníků i jednotlivých uživatelů, kteří na ní oceňují slušný poměr ceny a výkonu, jakož i výdrž baterie, možnosti konektivity a zmíněný přehledný LCD displej.

Model klasického designu, který se umisťuje zpravidla na pracovní stůl nebo pod něj, obsahuje celkem osm pozic pro připojovaná zařízení, z toho všechny jsou chráněné proti přepětí a čtyři jsou navíc zároveň zálohované. Do těch můžete zapojit třeba tiskárnu, IP kameru, televizor nebo herní konzoli, když tedy zmíníme jen několik běžných možností domácího použití. Z integrovaného nabíjecího USB portu můžete nabít mobilní telefon, případně jiné kompatibilní zařízení, a k dispozici je taktéž další USB port pro monitoring.

Vcelku kompaktní zdroj záložního napájení (rozměry jsou 166 x 118 x 288 mm) působí na první pohled robustně, takže technického zpracování se rozhodně bát nemusíte. Ale to už u CyberPower asi nikoho nepřekvapí. Potěšil by ale integrovaný větrák chlazení, který by se spínal v závislosti na případném přehřátí jednotky po delším používání. Něco takového tu totiž chybí.

Díky příslušným vstupům a výstupům lze pomocí tohoto UPS chránit také zařízení jako telefon, modem, DSL a fax (RJ-11); a dále díky portu typu RJ-45 také 10/100/1000 Base-T Ethernet. Výhodou jsou i české, respektive kompatibilní francouzské zásuvky, oproti německým Schuko.

Zařízení o vstupním výkonu 600 W ke svému chodu využívá pouze simulovanou sinusoidu, což je trochu nevýhoda, nicméně vše vynahrazuje funkce automatické regulace napětí (AVR) a přepěťová ochrana (respektive ochrana proti rázům a špičkám). Na druhou stranu reálný sinusový průběh v této cenové kategorii (něco málo přes 3 tisíce korun) nejspíš nenajdete u žádné značky.

UPS zařízení CyberPower BR1000ELCD-FR podporuje patentovanou technologii GreenPower UPS™, která zlepšuje celkovou provozní účinnost a zároveň snižuje spotřebu energie, a to oproti cenově a výkonnostně srovnatelným zařízením poměrně výrazně.

LCD displej je přehledný a pouhým přepnutím tlačítka na něm můžete zobrazit informace typu aktuálního stavu nabití baterie, procentuální stav aktuálního zatížení nebo napětí na vstupu a výstupu zařízení.

Pokud jde o baterii, potom zde máme hermeticky uzavřený olověný akumulátor, což znamená i ve vztahu k rozměrům poměrně vysokou hmotnost, a to 6,5 kg. Nejedná se však o mobilní zařízení a váš stůl tu váhu jistě unese. Při poloviční zátěži dokáže baterie běžet šest minut v kuse, při maximální pak pouze minutu, což zní poměrně chabě, ale na druhou stranu to při výpadku elektřiny na zálohování rozdělané práce nebo uložení rozehrané hry bohatě stačí. Při odběru 60 wattů (cca běžný notebook) však bez dodávky externí energie podle výrobce dokážete fungovat až hodinu. Do plna pak baterii nabijete asi za 7 až 8 hodin.

Verdikt

Zdroj záložního napájení (UPS) CyberPower BR1000ELCD-FR je zařízením se slušným poměrem ceny a výkonu, které se chlubí kompaktním provedením a bohatou nabídkou (českých) zásuvek a konektorů včetně nabíjecího USB konektoru a samostatných řešení pro ochranu telefonu nebo modemu. Trochu vadí pouze simulovaný sinusový výstup, který je ovšem zcela vynahrazen automatickou regulací napětí. Nízkou spotřebu oproti srovnatelným strojům pak zajišťuje vlastní „zelená“ technologie CyberPower. No a cena je také dobrá.

Úvodní foto: CyberPower