5 způsobů vylepšení svého vztahu s Asistentem Google - 3.díl

Nedávno jsme psali o několika možnostech, kterými si můžete vylepšit svoji komunikaci s Alexou a poněkud více se s ní skamarádit během svého pobytu doma. Určitě vám proto bude jasné, že existuje celá řada způsobů, jak toho samého dosáhnout u Asistenta Google.

Proste a děkujte

Stejně jako Alexa je i Asistent Google velmi vnímavý ke zdvořilému jednání. Pokud máte zapnutou funkci Pokračující konverzace, pak pokud Asistentu Google po vyslovení příkazu poděkujete, pak vám i zdvořile odpoví třeba frází „No problém“ nebo „You got it“. Jedná se o velmi jednoduchý trik, který učiní vaše rozhovory s Asistentem Google daleko osobnější.

Zkuste si s Asistentem Google popovídat

Možná vás překvapí, jak je Asistent Google dobrý při vedení rozhovoru. Pokud se jej zeptáte, jestli si nechce popovídat, a to třeba frází „Hey Google, want to chat?”, pak zjistíte, jak bude okamžitě souhlasit. A pokud jej ještě více podpoříte – třeba tím, že se ho zeptáte, o čem si chce povídat – třeba frází „What do you want to talk about?”, vzápětí vám navrhne několik témat k diskusi. Tak například nám Asistent Google navrhl poodhalit svou tajnou lásku (kterou je Jarvis z The Avengers), a pak se nás zeptal, jestli nechceme slyšet něco zvláštního (třeba to, že včely mají dva žaludky). Nebo se také můžete Asistenta Google zeptat, jestli nechce dělat něco legračního a záhy zjistíte, co vám navrhne.

Úvodní foto: PCWorld.com