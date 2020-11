4 technologické tipy na zvládnutí distanční výuky dětí - 3.díl

Předcházející díl

Ať zvedne ruku každý, komu je povědomá následující situace: Je ráno, asi pět minut před začátkem distančního vzdělávání vašich dětí, nicméně právě v okamžiku, kdy se potřebujete přesvědčit, že se vaše děti přihlásily do videokonference přes Zoom, někdo z vaší firmy potřebuje naléhavě od vás cosi vyřešit.

Časovače a časové rozvrhy u inteligentních žárovek

Hlučný alarm není ovšem jediným způsobem, jak přimět vaše děti k nějaké činnosti. Pokud máte v domě nainstalovány chytré žárovky, pak víte, že je (samozřejmě s ohledem na značku) můžete rozsvěcovat, zhasínat, měnit u nich barvy nebo jas, a tím vším upozornit vaše děti na začátek další vyučovací hodiny, oběd nebo přestávku. Chytré žárovky můžete (s největší pravděpodobností) použít jako jednorázový časovač, třeba tak, že po uplynut určitého časového intervalu začne chytrá žárovka blikat.

Mezi základní funkce chytrých žárovek patří možnost vytváření denních a týdenních časových rozvrhů. Naprostá většina chytrých žárovek vám umožní vytváření časových plánů v aplikacích, které s nimi byly dodány. U chytrých žárovek, které podporují rutiny u Alexy nebo Asistenta Google, můžete vytvořit příslušné rutiny, které budou řídit činnost vašich chytrých žárovek automaticky.

Konkrétně můžete časové plány vytvářet třeba u chytrých žárovek Philips Hue, a to klepnutím do nabídky Routines > Other routines v aplikaci Hue. V aplikaci si pak dále můžete vybrat, které chytré žárovky si přejete takto ovládat (je zde možnost ovládat jednotlivé chytré žárovky, místnosti nebo celé světelné zóny). Dále máte možnost si vybrat čas rozsvícení a zhasnutí, a konečně rozhodnout, co se má stát, když nastane vámi nastavený čas – třeba v čas oběda můžete nastavit světla v dětském pokoji ze studeného osvětlení pro koncentraci do daleko veselejšího odstínu zelené (to samozřejmě pouze tehdy, pokud vaše chytré žárovky dokážou měnit barvy).

U chytrých žárovek s podporou hlasových asistentů Alexa a Asistent Google můžete využít služeb i těchto pomocníků. U hlasového asistenta Alexa nejprve klepněte do nabídky More > Routines, pokud používáte Asistenta Google, pak použijte aplikaci Google Home, v níž stisknete tlačítko Routines. Jednou z výhod používání Alexy nebo Asistenta Google při vytváření rutin týkajících se osvětleníje to, že je pro konkrétní událost můžete spojit i s dalšími akcemi – můžete třeba kromě rozsvícení světel při určité události současně přehrát hudbu nebo třeba zvuk školního zvonění. Uživatelé Alexy mohou zvážit pořízení chytré lampičky Amazon Echo Glow ve tvaru koule. Tato lampička je navržena speciálně pro děti.

A konečně jednorázový časovač realizovaný v podobě chytré žárovky vám může posloužit třeba tehdy, pokud chcete svému potomkovi dát ještě pět minut hraní na iPadu navíc. Třeba v aplikaci Philips Hue jednoduše klepněte na záložku Routines a následně vyberte položku Timers > Create timer. Následně si právě vytvořený časovač pojmenujete, vyberete, kterých místností nebo světelných zón se bude týkat, nastavíte časový limit a nakonec rozhodnete, co se má stát po uplynutí časovače. Na výběr máte blikání světel, jejich vypnutí nebo přepnutí do jiné scény osvětlení.

