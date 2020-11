4 technologické tipy na zvládnutí distanční výuky dětí - 2.díl

Předcházející díl

Ať zvedne ruku každý, komu je povědomá následující situace: Je ráno, asi pět minut před začátkem distančního vzdělávání vašich dětí, nicméně právě v okamžiku, kdy se potřebujete přesvědčit, že se vaše děti přihlásily do videokonference přes Zoom, někdo z vaší firmy potřebuje naléhavě od vás cosi vyřešit.

Připomínání pomocí Alexy

Chytrý reproduktor Alexa žádnou přesně takovou funkci sice nemá, ale jeho funkce Reminders (Připomínky) v podstatě vykonává to samé. Stačí vytvořit připomenutí, což stačí k tomu, abyste nastavili Alexu tak, že vám ve vámi nastaveném času toto připomenutí přečte do některého nebo klidně i do všech chytrých reproduktorů nebo displejů Amazon Echo – a klidně může toto připomenutí opakovat každý den nebo týden, pokud budete chtít. Ještě dříve, než se vůbec objevila nějaká koronavirová pandemie, jsme funkci připomínek pravidelně používali u našich dětí, abychom jim připomněli, že je čas jít do školy (ano, do skutečné školy s prezenční výukou) nebo že uplynul čas, po který měli odpoledne dovoleno si hrát na iPadu.

Připomenutí u Alexy nastavíte tak, že klepnete do nabídky More > Reminders & Alarms, následně se přesuňte na záložku Reminders a poté na značku „+“, která zajistí vytvoření nové připomínky.

Mějte na paměti, že Alexa vždy řekne vše, co je uvedeno v poli „title“, čehož s výhodou využíváme, aby Alexa přímo oslovila dítě, pro které je připomínka určena, konkrétně třeba větou: „Hey Claire, time to turn iPad off and put your shoes on.”, která Kláře připomíná, že je čas vypnout iPad a obout si boty.

Na druhou stranu na základě vlastních zkušeností nedoporučujeme nastavovat takových připomínek příliš mnoho. Pak totiž došlo k tomu, že zařízení Echo Dot skončilo v koutě s odpojeným napájením.

